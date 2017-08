¿A quién puede acudir alguien que sospecha que ha sido infectado o que ha caído en la trampa de una infección?

Yo creo que lo mejor es contactar a alguien de tu confianza, es decir, un técnico. Si no eres un técnico, acude a la persona a la que acudes normalmente cuando tienes problemas con tu computadora. Esa persona te puede ayudar a identificar qué tipo de ransomware te infectó y luego te puede decir si hay un software de recuperación para ese particular tipo de virus. Si no has hecho respaldo, tienes que decidir si puedes prescindir de los archivos o si vas a pagar lo que se te pide como rescate. Tengo entendido que muchas personas que pagaron el ransomware recuperaron sus archivos. En realidad esa es una decisión personal.