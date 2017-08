El proceso de matching es, en el caso de las agencias matrimoniales, manual: son los propios psicólogos y coaches los que se encargan de relacionar variables, gustos y peticiones de los clientes para terminar emparejándolos. "En el matching no interfiere ningún programa ni ordenador porque eso es, precisamente, lo que nos hace distintos a las aplicaciones: el factor humano, la personalización. Un ordenador no sabe priorizar si una persona le da más importancia al físico, otra a la cultura, si quieren o no tener hijos… ", me cuenta Patricia, de Unicis.