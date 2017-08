Al otro lado del Océano Atlántico, la periodista científica Angela Saini leyó su investigación y se enfadó muchísimo. Tras observar mierda pseudocientífica sexista similar allá donde miraba, Saini escribió Inferior: How Science Got Women Wrong—and the New Research That's Rewriting the Story (Inferiores: cómo la ciencia no ha entendido a las mujeres y la nueva investigación que está reescribiendo la historia).