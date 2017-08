La policía abrió una investigación contra Jason Osamende Okundaye, un chico de 20 años, estudiante de la Universidad de Cambridge, cabeza de un colectivo que promueve los derechos de Negritudes y Minorías Étnicas, por haberse osado a tuitear: "TODOS los blancos son racistas". La declaración fue inmediatamente motivo de alboroto en los periódicos británicos Daily Mail y The Sun, ambos escandalizados ante tan cruel y ofensivo reclamo. El trino, habrá que decir, fue provocativo y a decir verdad, no del todo falso, pues si bien existen blanquillos que no aceptan propiamente posturas racistas, todos sabemos que "la blanquitud" como tal solo pudo emerger de la represión a personas más oscuras. Pero "no ser del todo falso" no es suficiente. Si bien la investigación policial fue abandonada, la indignación quedó inmortalizada junto con el nombre de Okundaye en los archivos de Google. Casi nada.