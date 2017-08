El fin de Liberal, sin embargo, probablemente llegó de la mano del propio Walser. La primera taberna abrió sus puertas en 1887, y dos años después él mismo autorizó la construcción de una iglesia metodista. Las razones por las que lo hizo no están del todo claras. Lo único cierto es que en aquel entonces, las creencias de Walser estaban en pleno proceso de transición. Al poco, Liberal se convirtió en un hervidero de espiritualismo, con campamentos llenos de médiums que atraían a miles de curiosos a Catalpa Park. En 1909, Walser publicó The Life and Teaching of Jesus, en el que anunciaba que se había convertido al cristianismo.