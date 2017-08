Cansada de que miraran mis manos con cara de bichos raros, intenté poner remedio y me compré durante meses esmaltes amargos, los cuales no me han hecho sentir ninguna repulsión, es más, me agradan. Ya he aceptado con resignación que me muerdo las uñas y lo seguiré haciendo. Sin embargo, siempre he querido saber por qué algunas personas tenemos esa obsesión que los médicos llaman onicofagia. ¿Acaso somos neuróticos? ¿Impacientes? ¿Hambrientos?