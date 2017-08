No menos pertinente, pero a un nivel más personal, Philip Rouse hizo hincapié en la importancia de que los diseñadores construyan relaciones positivas con su equipo. Parece que, después de todo, no siempre todo gira en torno a las cifras. Desde el punto de vista de un responsable de compras o un profesional de las ventas, esto puede determinar si haces negocios o no. "Si no te emociona tu entorno y no te entusiasman las personas con las que interactúas, no importa lo más mínimo cuánto mole tu marca", explicó Rouse. "Y creo que si dejo de trabajar con una marca, en realidad es más una cuestión de relaciones que de mal funcionamiento de la marca".