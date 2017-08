Si bien la clientela y el tiempo de espera han cambiado, Keith o Buck insistió en que las hamburguesas de sirloin siguen siendo iguales. Personalmente, he sido cliente en Le Tub por 12 años y estoy de acuerdo. Cocinan la carne lentamente, quizá porque solo cuentan con una parrilla pequeña y la espera no es mortal. Para servirlas, utilizan bollos con semillas de amapola e ingredientes opcionales como queso, lechuga, jitomate y cebolla. Los discos de carne son tan altos como anchos casi esféricos. Me parece que el término geométrico apropiado es esferoide oblongo. Pero mirando por todo el restaurante, noté una pequeña inconsistencia entre hamburguesas: algunas protuberancias, concavidades aquí y allá, o ciertas zonas carbonizadas que me recordaron lo humano que es Le Tub. El exterior es crujiente y el interior jugoso.