Jaildogs es un proyecto que busca reformar tanto a animales como a presos al ponerlos a trabajar juntos. Un grupo "élite" de presos está encargado del cuidado de perros y gatos que trae la fundación Society of Humane Friends of Georgia con su proyecto Operation Second Chance. Estos animales están en riesgo de recibir la eutanasia por comportamientos agresivos, por su edad o simplemente por falta de espacio en los refugios.