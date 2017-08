¿Recomendaríais a los jóvenes que beben en grandes cantidades durante el fin de semana que no lo hagan el resto de días? ¿O tal vez el consejo sería directamente que no beban mucho alcohol?

James Morris: Un poco de las dos cosas. Si has bebido mucho, dale un respiro al cuerpo —y al hígado, sobre todo— después. Puede ser muy bestia beber un viernes y también el sábado. También aconsejaría a la gente que fuera muy consciente de lo que bebe cuando sale. Si te has tomado diez copas, ¿estás reduciendo considerablemente los riesgos parándote ahí y no tomando dos más? Cuando yo salía, recuerdo que siempre me arrepentía de tomarme las últimas copas porque me sentaban fatal. Es conveniente marcarse un límite.