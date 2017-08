Andrea toma aire y prosigue. "Cuando estaba a punto de entrar en el Starbucks he visto una avalancha de gente que venía hacia mí y al mismo tiempo he escuchado unos ruidos muy fuertes que correspondían a la furgoneta que arrollaba todo lo que se encontraba a su paso, tanto cuerpos como mobiliario. Mi instinto me ha hecho entrar corriendo al Starbucks y me he encerrado en el lavabo con cuatro chicas".