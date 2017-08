Al salir me pegó: sentí una explosión de energía en todo mi cuerpo pero no me asustó. Mi estado de ánimo había mejorado notablemente. Me sentía tranquilo, positivo, en equilibrio y completamente mejorado. Recuerdo haber pensado "Esto es increíble" y luego decirlo en voz alta. Me subí al metro: vanía lleno, como siempre, pero ahora el sudor de la espalda de las personas que estaban cerca de mí no me afectó en lo absoluto.