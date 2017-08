Muy bonito. ¿Tu padre era un hombre espiritual?

Era el paradigma del empresario capitalista. Si estuviera vivo, no sé si nos hablaríamos. Nos llevábamos muy bien, pero también éramos enemigos acérrimos. Yo soy extremadamente feminista y socialista, cosa que no gustaba mucho a mi padre. Era un hombre muy sensible y creativo, pero no diría que estuviera muy en contacto con la naturaleza. La verdad es que era un poco extravagante.