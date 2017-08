¿Y podríamos vivir mucho tiempo sin producir cosas nuevas?

Luís: A ver, no se trataría de dejar de producir, se trataría de aplicar más sentido común. No podríamos reciclar eternamente, pero sí hacer un uso más razonable de las cosas.



Javier: Claro, lo nuevo tiene un magnetismo especial y sin ello no hubiéramos explorado el mundo, pero se trata de reciclar y reutilizar determinados objetos, también de empezar a pensar en cosas que en vez de caducar con el tiempo, mejoran con el tiempo.