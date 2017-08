Tom, 21 años

«Después del instituto me puse a trabajar. Tal vez habría hecho más amigos si hubiera ido a la universidad, pero el estilo de vida estudiantil está muy ligado a emborracharse y consumir drogas, y yo no hago ninguna de las dos cosas. Me habrían considerado un raro, porque esas cosas nunca me han llamado la atención. Tengo como unos seis o siete amigos cercanos y también vivo con un montón de amigos nuevos. Trabajo cuatro o cinco días a la semana, así que en mis días libres trato de salir con amigos, si es que están libres. El noventa por ciento de mis amigos van a los conciertos a los que yo también voy, así que siempre me los encuentro entre la gente. Durante los últimos tres años es cuando he hecho más amigos. Cuando tenía 16 años no tenía amigos. La razón por la que ahora los tengo es porque me he vuelto mucho más seguro de mí mismo al hablar con la gente. Cuando era adolescente no podía comunicarme con la gente; me daba miedo hablar con las personas. Ahora, tengo dos amigos a los que puedo acudir para lo que sea. Me dejaron vivir con ellos durante un mes, mientras buscaba piso y les conté un montón de cosas. Son como mi familia».