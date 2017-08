Estaba segura de que era para la próxima semana. Y si era –pero gracias al susto que me metió se me quitó el hipo. (Esa es la única vez que la táctica del susto ha funcionado para mi hipo). Me daba tan seguido que ya me dolían los músculos de los costados y el plexo solar. Ya había provocado que un gato me viera feo después de sentarse en mis piernas y sentir mi hipo. Y también ya le molestaba mucho a la mayoría de la gente que pasaba tiempo conmigo.