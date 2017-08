¿Cuál ha sido tu reto fotográfico más grande?

Justamente este, porque fue sacar adelante un proyecto en un momento en el que me sentía muy mal. Si no lo hubiese tenido no sé en dónde estaría. Zurumbático me mantuvo alerta, consciente y con ilusión. No me pasó algo que no le pase a cualquier persona: perder a su madre, pero es doloroso. El haber realizado el libro me mantuvo a flote; tuve gente a mi alrededor que me ayudó con amor, cariño y amistad.