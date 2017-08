Los investigadores averiguan la causa de tal evento casi de la misma forma en que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EU rastrea el caso cero de una endemia, o en la que un detective criminal rastrea a un asesino serial. No es suficiente saber quién murió. Tienes que saber la secuencia en la que murió. Debes trazar la violencia hasta su origen. Sólo que Raimondi no podía detectar patrón alguno. Las estrellas morían a diferentes ritmos. Algunas se volvieron estrellas fantasma en horas, algunas morían en una semana y otras más lograban recuperarse. Era totalmente impredecible. Si la epidemia estaba causada por el agua tibia, ¿entonces por qué había empeorado durante el invierno? No parecía haber sido causada por contaminación, la cual suele ser localizada, ya que estaba ocurriendo en todos lados. Y si era causada por un patógeno, ¿por qué no parecía esparcirse desde algún punto de origen, en lugar de aparecer en todos lados? En algunas de las secciones más devastadas de la costa se encontraron varias estrellas saludables. En zonas no afectadas, se encontraron otras debilitadas. Ocurría en aguas cálidas y frías. No tenía sentido. Raimondi incluso puso en duda la existencia del debilitamiento. Quizá era algo totalmente diferente, algo sin precedentes.