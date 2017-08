¿Alguna vez vienen a verte tus padres?

La verdad es que no. Tampoco a mi novia le apetece venir a verme. Hace unos meses, el piso casi me cuesta un plantón: llegamos a eso de las 3 de la madrugada y unos minutos después tuvimos que irnos a casa de mi novia. Estábamos acariciándonos y, antes de ponernos intensos, me dijo: "No puedo, no puedo quitarme tu casa de la cabeza".