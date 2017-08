Para O'Neill, los Rolling, aquellos Rolling casi juveniles en la liga de la música, estaban obsesionados con componer, no les preocupaba su aspecto —el cambio de look de la banda llegó unos años después— y mucho menos el éxito. De hecho, no veían el futuro dentro del mundo de la música, porque ni si quiera se lo planteaban, no porque no estuvieran seguros de su calidad. Y en el lema rockero de sexo, drogas y rock and roll, ¿qué preferían? "Lo más importante, por lo menos para The Rolling Stones, era la música. Eran un grupo de blues al cien por cien, y luego ya llegaron las drogas, aparecieron por su camino. Y se metieron en un mundo que fue una cosa estúpida, pero todos jugaban con las drogas en aquellos días, incluso yo, porque trabaja junto con ellos. Los músicos se quedaban toda la noche trabajando y se levantaban a cualquier hora del día, así que se podían meter todas las drogas que quisieran. En tercer lugar, llegó el sexo, pero no para mí (risas)".