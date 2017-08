El alarmismo con el que me lo explicó me pareció muy poco fiable. Cuando los tecnicismos terminaron, me miró a los ojos y, por un momento, se convirtió en una especie de tía preocupada. Me habló de su matrimonio. Me dijo que tenía que escuchar, que no sabía si iba a cambiar de idea cuando tuviera 34 años, y que no me negara la posibilidad de hacer lo que me diera la gana más adelante. ¿Y si lo que me da la gana es operarme? Antes de irme, me mandó los análisis que necesitaba para la operación, me dijo que con eso podía ir a otro ginécologo, que igual se podía negar a hacérmela porque los médicos no están obligados a realizar ninguna operación, y me dijo que, igual, podía ir con esos mismo análisis a Profamilia y que, seguramente, allí todo sería más fácil.