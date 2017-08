¿Sigues teniendo síntomas? ¿Todavía eres víctima de tu antigua forma de pensar o dirías que ya estás "en el otro lado", por llamarlo de algún modo?

Ahora siento ansiedad como todo el mundo. Es decir, me estreso y me preocupo como la mayoría, pero la clave está en que ahora la ansiedad no desempeña un papel dominante. A veces, cuando me siento extenuado, he bebido mucho café o tengo resaca, percibo los síntomas de la excitación nerviosa (tensión en el pecho, latidos fuertes, etc.), pero esas sensaciones no desencadenan un ataque de pánico porque mi cerebro ya no las percibe como peligrosas.