VICE: En su página web dicen que crearon este grupo debido a la violencia y la represión del gobierno de Maduro en Venezuela. Pero, ¿hubo algún hecho concreto en estos meses que los hizo decidirse por completo a volverse The Binary Guardians?

The Binary Guardians: Una pregunta que es muy amplia en su respuesta. No fue un sólo evento lo que nos motivó, sino una cadena de eventos que se fueron suscitando y cada día nos hacía sentir más impotentes, cuando los medios no muestran la verdadera información, ya que están sumidos en una férrea censura. Pero si me pidieras que te diga el primer video que se me viene a la mente, fue este: