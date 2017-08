Mientras charlo pausadamente con Elvira me cuenta que "hace unos años, estábamos descansando en el salón y en plena noche, nos cayó un rayo en casa y nos quedamos sin luz. Mi marido estaba conectado en ese momento a la bomba de oxígeno. Yo estaba tan nerviosa que no podía pensar e intenté llamar por teléfono a la ambulancia, pero obviamente no funcionaba. Tuve que salir andando a esas horas por la montaña hasta llegar A Pobra do Brollón, la aldea más 'cercana'. Los vecinos, consiguieron llamar a la ambulancia, que por suerte, llegó a tiempo. Menudo susto".