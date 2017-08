En The New Weatherman's Cookbook, David Benqué ofrece diseños que usan la biología sintética para detener a las industrias que dañan al ambiente y promover un cambio ambiental radical. El New Weatherman, un grupo ficticio de ingenieros genéticos reunido por Benqué, desea lograr "un orden mundial simbiótico" con dispositivos biotecnológicos. En un proyecto llamado #PalmOPS, el New Weatherman propone estorbarle a la industria del aceite de palma, la cual ha terminado con bosques para dar paso a sus plantaciones, por medio de una campaña de operaciones clandestinas. La meta es crear inhibidores de lipasa, que evitan que el cuerpo digiera el aceite, e insertarlas a las palmas para que cualquiera que consuma el aceite modificado se enferme y experimente lo que Benqué llama #BIOLULZ.