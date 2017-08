En estas decisiones también influye mucho la expectativa que puede ofrecer el verano. "No deja de ser una fantasía, si los adultos las tenemos, los adolescentes aún las tienen mucho más", me dice la sexóloga. Pero claro, lamentablemente, "los adultos somos más realistas y miramos más qué nos conviene y qué no, ellos, por lo contrario, no elucubran tanto al no tener, realmente, tantas responsabilidades, y esto está muy bien", piensa Sánchez.