"Yo no sabía nada de la pesca, pero no podía dejar a mi papá que saliera todas las noches a buscarle el pescado a mi mamá. Al final, me quedaba en casa y ni estudiaba ni dormía pensando en mi papá y mirando a mami. Después de que me graduara, papi me enseñó y me quedé en esto con él", dice Luis, de pie en el muro, con la caña en la mano.