La única consideración del fotógrafo era retratar el cuerpo para fines prácticos. Puesto que no están sujetas a limitaciones artísticas, las fotos ofrecen una representación inocente de la sociedad, dejando fuera sin querer su lado humano e incluyendo solamente una prueba de su carácter agresivo, vulnerable, melancólico y arrogante. Estos cuerpos muestran una historia no oficial, que se cuenta no solamente a través de los tatuajes, sino también con las cicatrices y dedos amputados.