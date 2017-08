"Esa fue la única similitud inusual que encontré: ninguno de los tíos pidió u ofreció sexo oral ni demasiado juego previo en general", me dijo una mujer sobre haberse enrollado con hombres de Francia y el Reino Unido. "Tengo una amiga que me dijo que es una especie de norma europea, porque el sexo oral se considera más íntimo que el sexo normal, de modo que se reserva para relaciones más serias. No sé si esto es exactamente así o no, pero me pareció interesante que ninguno de los tíos me presionara para que le practicara sexo oral y siempre fueran directos a la penetración. [En Estados Unidos] da más la sensación de que el sexo oral es normalmente un paso previo al sexo vaginal/anal".