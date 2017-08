Ver el dolor en sus ojos, cómo se agitan y el caos que supone. Me enorgullece que los clientes y yo alcancemos nuestro objetivo. No significa tatuar un brazo entero o hacer un tatuaje especialmente grande, solo significa romper la voluntad del cliente y llevarlo al extremo. Cuando te cuesta caminar después de la sesión es que lo has hecho bien. El dolor se pasa, pero el orgullo es eterno.