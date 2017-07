En las redes sociales y en su canal de YouTube, Ernesto recibe un sinfín de comentarios ofensivos. El cambio de nombre no fue bien recibido por la comunidad latina que habita en la red. "Eres mexicano wey y punto, entiéndelo", le escupe la usuaria Lali C., en un video donde Ernesto habla frente a la cámara con una peluca que representa al característico pelaje de Trump. "Métesela a tu papi, puto", arremete Tristán Hernández. "Pinche vato ojete nomás quiere llamar la atención de las personas; idiota acepta que eres un puto azteca, cara de nopal", continúa Eddie López. Sin embargo, a Ernesto no le afectan los comentarios y, de hecho, hasta los encuentra divertidos: "Me gusta mirar los comentarios negativos y las reacciones de la gente", asegura. "Pinche puto, ya no le hagas a la mamada, no eres el hijo de Lord Trump, sólo eres otro pendejito queriendo llamar la atención, eres mexicano y se acabó, cabrón", cierra Angel Exe.