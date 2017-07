En ese mundo, las marcas se comunican con nosotros a través de personas cuya imagen admiramos. Personas atractivas con ropa bonita y vidas aparentemente perfectas, los llamados influencers. Personas como Pandora Skyes, editora de moda del Sunday Times con 115.000 seguidores en Instagram. "Nunca voy a ocultar cuándo me han pagado para crear contenido. Eso implicaría que me siento avergonzada y yo no me avergüenzo de decir que me pagan por hacer mi trabajo", afirma. Sin embargo, eso no quita que las marcas a menudo intenten imponerle sus condiciones respecto al contenido para que no parezca patrocinado. La paradoja de mentir para parecer auténtico.