Sí, exacto. Se hacen la operación, que dura entre siete y ocho horas, y al día siguiente hacen un recorrido por la ciudad y luego los ves por la noche en un restaurante o caminando por ahí. Otros vienen en grupo: un grupo de amigos que todos juntos se hacen el trasplante de cabello. Y otros vienen solos, conocen a otros pacientes en la clínica y salen a caminar con ellos. Es una cosa muy normal. Es un poco como el turismo de dentistas en Europa del Este. Hay bastantes agencias que ofrecen el paquete completo: llegas al aeropuerto, te llevan al hotel con un servicio de transporte, al día siguiente se vuelven a recogerte y te llevan al aeropuerto otra vez.

¿Cómo accedieron los pacientes a ser fotografiados?

La mayoría reaccionó muy bien, porque estuve con ellos un rato largo antes de la operación, durante las ocho horas de operación y después de la operación. De hecho, a algunos fui a recibirlos al aeropuerto, aunque evité hacerles fotos inmediatamente. Además, como lo hicimos siempre a través de las clínicas, todos los sujetos eran muy conscientes de lo que estaba haciendo y habían dado su consentimiento.

¿Cómo funcionan estas clínicas y cómo son las personas que trabajan allí?

En general, el personal es siempre muy abierto y servicial. También hay que decir que, si bien hay un médico, él no es el que actúa, sino los técnicos. Es un trabajo muy minucioso: hay que sacar una por una todas las raíces del pelo de la parte posterior de la cabeza y volver a ponerlas una por una en la parte delantera. El trabajo es repetitivo y cansado, un poco como una cadena de montaje.

Algunas clínicas me han parecido más profesionales, otras no tanto. Además, el trasplante no siempre funciona: algunas personas que conocí ya habían sido operadas y no les había ido bien. Las clínicas siempre te garantizan que va a funcionar, diciendo que de lo contrario se puede volver y hacerlo de nuevo de forma gratuita, tampoco es algo que pueda hacerse así de fácil.

¿Por qué esta práctica está tan extendida en el mundo árabe y en Turquía?

Bueno, en primer lugar en el mundo árabe el pelo es un símbolo de poder y virilidad, pero la calvicie es muy común. Incluso, aunque no pude fotografiar a ninguno: hay algunos hombres, en su mayoría árabes, que no tienen barba o que tienen poca y que vienen a hacerse un trasplante de barba.

Hablé con una doctora que me dijo que [en el mundo árabe] los hombres se cubren la cabeza muy pronto, y este es un factor que contribuye a la pérdida del cabello. Así como las altas temperaturas y el hecho utilizar agua desalada para lavarse, que es perjudicial para el cuero cabelludo. Sin embargo, a pesar de existir muchas teorías, no hay un estudio específico sobre las causas de la caída del cabello.

Obviamente, los trasplantes de pelo también son populares en otros países de Oriente Medio, pero en Turquía la situación es especial, tanto por el número de trasplantes, como porque cuesta muy poco (entre 1800 y 2000 dólares). Por otra parte, creo que ahora existe una cierta idea de que en Turquía se hacen los mejores trasplantes de cabello. Después de todo, muchas personas vienen aquí por el boca a boca, tras escuchar a amigos u otras personas que se lo han hecho y se lo han contado.

¿Hubo alguna historia en particular que te llamó la atención durante la realización de este proyecto?

El primer paciente que conocí y fotografié fue un artificiero iraquí entrenado por las tropas estadounidenses. Culpó de su calvicie al casco de ejército, diciendo que los militares siempre había tenido que llevar el pelo tapado y que por eso se le había caído todo el pelo. Era muy joven y ya se había hecho un trasplante en Siria, pero no le había ido bien. Me impresionó mucho que trabajara con explosivos y que con una situación tan compleja y difícil como la de Irak todavía se preocupara por su pelo.

¿Qué has aprendido al trabajar en este proyecto?

Fui consciente de lo mucho que los hombres recurren a la cirugía estética. Quizás es también porque hay más oferta: quizás antes los hombres calvos tampoco eran bien aceptados, pero tampoco podían hacer nada. Ahora con menos de 2.000 euros estas personas creen que pueden resolver sus problemas y volver a estar guapos.

En fin, me enteré de que muchos hombres no tienen ningún reparo ni problema en someterse a una cirugía para mejorar su apariencia física. De hecho, un par de médicos con los que hablé me dijeron: “Usted lo necesitaría”, porque son un poco calvo. Pero por ahora siempre lo he rechazado.

