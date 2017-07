Como es obvio, no me agradan todas. De la misma forma que cuando me gustaban las estilistas, no me gustaban todas. Pero si se trata de elegir entre una preciosidad de 25 años y una señora que podría ser mi abuela, lo tengo muy claro. Me he acostado con muchas jóvenes y maduras pero ahora mismo no me atraen tanto como el cuerpo de una señora mayor. Las carnes tersas tienen su encanto pero no tienen nada que envidiar a las arrugas de la experiencia.