"Lo típico es que movemos la cabeza hacia el tronco del cuerpo", me dijo Drake. "No sabíamos cómo iba a reaccionar la familia, la morgue, los oficiales de inmigración. Esto debe pasar a través de un número de lugares, como la aduana, la TSA (administración de seguridad de transportes) y más. El ver una cabeza congelada dentro de una caja habría hecho saltar varias alarmas. En Estados Unidos no hay muchos problemas, pero allá puede que no estén acostumbrados". Por eso mantuvieron el cuerpo intacto y congelado. "El paciente fue puesto en un contenedor especial preparado con hielo seco y el congelamiento (-79 grados Celsius) comenzó ahí", escribieron More y Drake. Resultó ser un cálculo astuto, el contenedor pasó la inspección.