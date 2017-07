Brotherton dice que es culpa de prejuicios "creados en nuestro cerebro", como los prejuicios intencionales (la tendencia a creer en motivos cuando no hay ninguno) y nuestra habilidad natural a la hora de detectar patrones, un talento que no siempre nos lleva en una buena dirección y que puede causar que creamos que las coincidencias son algo siniestro. Brotherton dice "No hay diferencia real entre los teóricos de la conspiración y el resto de nosotros" (Gold, por su parte, dejo claro que él no pretende desestimar a las personas que creen en las teorías conspirativas).