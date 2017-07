"De VICE me han llamado tres veces porque quieren entrevistarme, pero la última vez me sacaron de quicio y los mandé a la mierda", añadió después de mi silencio, pues antes le había contado que era periodista del medio en Colombia. En ese momento, me di cuenta de que yo sí había entendido bien: el tipo tenía un proyecto para conservar piel tatuada de gente muerta. Quise hacerle mil preguntas, pero supuse que si a los holandeses los había rechazado, tampoco me iba a dar una entrevista a mí. Después pensé que, ya que estaba al otro lado del charco, no tenía nada que perder y me obligué a lanzarle la propuesta. Me dio su tarjeta con parsimonia y me dijo que habláramos.