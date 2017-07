Daan Roosegaarde: [La gente en mi estudio] siempre ha hablado de la tecnología como una segunda piel. Un día me salté la metáfora y pensé que deberíamos hacer eso literalmente. Visité a algunos fabricantes de productos electrónicos y en una de sus tiendas vi algo en una esquina, cubierto de polvo, y pregunté qué era. Me respondieron: "realmente no es interesante, lo único que hace esta tela es pasar de blanco a transparente".