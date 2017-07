Paradójicamente, la guerra contra las drogas no tenía, en principio, problemas con la cocaína. Su mayor preocupación se concentraba en la LSD, la marihuana y la heroína. De eso quedó constancia en los documentos oficiales de la Casa Blanca. Uno de ellos, de 1975, afirmaba que la cocaína no era prioridad, pues "no tiene consecuencias serias tales como el crimen, la hospitalización o la muerte". La cocaína, que salía de Colombia y atravesaba el Caribe hasta llegar a Estados Unidos, se fue instalando en las calles de ese país hasta invadirlas por completo.