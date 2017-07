El paso por la universidad es tremendamente estresante, un campo de minas político que puede acabar siendo el error más caro que hayas cometido en tu vida, para el que no hay reembolso posible si la fastidias. Si te va bien, pero tu título no se traduce en un trabajo de 9 a 17, te tienes que aguantar. Con este panorama, es normal que muchos se pregunten si sigue valiendo la pena ir a la universidad. No hay respuesta fácil a esta cuestión, aunque aquí os ofrecemos unas indicaciones para evitar un posible desastre.