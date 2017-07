Hasta aquí todo bien. Lo más duro llego después. ¿Sabéis esa gente que no tiene nada más en la vida y que por eso pone en Facebook su estado de relación? Algo que todos pensamos que no hace falta porque una relación no necesita la aprobación de una red social y nos hace pensar cosas como: "Mira ese/a, que pone que está con… Y a mí qué me importa".