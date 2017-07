Me sentía atrapada y sabía que me esperaba una vida sexual inexistente. Por eso, cuando un tipo me echó los perros una noche que salí a tomar con unos amigos, aproveché la oportunidad y dormí con él. No fue lo mejor pero sentirse deseada es increíble. Ni siquiera me importó que él fuera virgen, aunque no lo supe hasta después. No me sentí culpable por mucho tiempo: resulta que mi novio me estaba engañando con una chica de su escuela (bien chingón eso de guardarse para el matrimonio) y yo seguí dándome al ya-no-tan-virgen durante meses para olvidar a mi ex