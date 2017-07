¿Cuándo empezaste a hacer estos videos?

Grabé uno en enero, después de sufrir un aborto natural. Estaba muy deprimida, no había nada que me animara a salir de casa. Lo único que me hacía seguir adelante era levantarme y cuidar de mis animales. Con los animales no puedes estar triste y tirada en la cama todo el día. Tienes que levantarte, tienes que alimentarlos, tienes que sacarlos. Eso era lo único que me ayudó a superarlo en su momento. Hice un video de Rice y Beans, pero me llevó un par de meses reunir el valor suficiente para subirlo. De pronto llegué a un punto en que pensé, "Me da igual. Esto es lo que amo hacer. Si a la gente no le parece bien, no me importa. Pero, ¿qué pasa si hay gente a la que le interesa y quiere aprender? Merece la pena hacerlo por ellos".