Recientemente, investigadores de la Universidad Northwestern, en Illinois, revisaron diez estudios sobre el tema (cuatro humanos, seis animales) y no encontraron pruebas de que el consumo de placenta tuviera efectos positivos en la depresión, la lactancia, la vinculación afectiva entre madre e hijo, o el alivio del dolor (afirmaciones hechas por consumidores de placenta). Y un estudio de 2016 de la Universidad de Nevada, Las Vegas, encontró que la placenta encapsulada no tenía ningún efecto sobre los niveles de hierro postparto de una mujer en comparación con un placebo. Sharon Young, coautora del estudio de la UNLV, habló con la Associated Press sobre el nuevo informe de los CDC y dijo: "He escuchado a los médicos decir que no hay ningún beneficio en hacerlo, que no tiene sentido. Pero no recuerdo una sola declaración que critique con tanta fuerza su uso, de un médico o de cualquier otra persona".