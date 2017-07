¿Quién está financiando la película?

Yo, al 100 por ciento. He aprendido a través de los años que en el momento que empiezas a utilizar el dinero de otras personas, ya no tienes el control y tienes que hacer concesiones. Para Ambiancé, yo seré el único que decida el corte final de cada cuadro. No sé cuánto dinero va a costar, pero va a ser un trabajo de tiempo completo por lo menos durante cinco años, además de los costos de producción. Pero tengo en las venas el hacer las cosas por mí mismo. No sé de qué otra forma hacerlo.