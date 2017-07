Así que, al parecer, tener la piel pálida impide que me vean como un pariente del cerdo. Aunque, eso no quiere decir que el hecho de que me confundan con un blanco me haya protegido completamente de la islamofobia. Una vez me negué a dar un concierto de enseñanza porque el director dijo: "oh, tienes un nombre musulmán. Tal vez le enseñes a los niños cómo ser terroristas". No hay mucho que puedas decir ante eso.