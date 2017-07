"Tenía la cabeza contra la escopeta, como vi a los vaqueros hacerlo en las películas, o como Ralphie en A Christmas Story —recordó Spence—, y literalmente me di un culatazo en el ojo derecho al disparar. La pistola rebotó fuertemente contra mí, contra mi cara, y aunque no perdí mi ojo en ese momento, estaba traumatizado y me declararon legalmente ciego, a pesar de conservar un poco de visión en ese ojo". (Su ojo izquierdo está sano).