Hace unos días, un amigo me puso el vídeo de una canción que se llama "Poser" de una pandilla de rap de Tokio llamada kiLLa. Mientras veía los primeros segundos -un túnel poco iluminado y con unos jóvenes vestidos con un look entre gótico y street-, no tenía ni idea de hacia dónde iría la cosa. Al poco rato, el vídeo se traslada a una azotea y un tipo comienza a cortar sus palabras de una manera que, aunque no lo entiendas, sabes que te está rapeando el culo.