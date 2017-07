Después de hacerme unos cuantos de los tatuajes, me entró una depresión bastante fuerte, por el estrés de saber que tenía la cara horrible y por las reacciones de la gente.

Llegó un punto en que tenía pensamientos suicidas y me asusté, así que fui a pedir ayuda a un centro especializado, donde me diagnosticaron trastorno bipolar. Me recetaron medicamentos y fui a terapia, y la verdad es que mejoré mucho de lo de la depresión.

No tengo antecedentes penales ni nada; me ofrecieron un trabajo para entregar historias médicas a los distintos centros que tenían, y lo estuve haciendo hasta que me promocionaron a especialista de apoyo. En este puesto pude aprovechar mi experiencia con el trastorno bipolar para ayudar a otras personas con sus problemas. Estuve un tiempo haciendo eso hasta hace poco, cuando me ascendieron a gerente de casos.

¿Qué significa eso? ¿Cómo es tu día a día ahora?

Trabajo con personas con enfermedades mentales y les ayudo a encontrar vivienda, porque muchos de ellos viven en la calle. Les consigo comida en los bancos de alimentos, los acompaño a las citas con el médico, les pido hora para otras citas y hablo en su nombre cuando hace falta. Les ayudo a conseguir la medicación.

A veces tengo que ir a buscarlos al psiquiátrico o a la cárcel e intentar que los admitan en algún hogar de acogida.

¿Qué planes tienes para el futuro?

Quiero quitarme los tatuajes de las manos, el cuello y la cabeza. Eso será lo siguiente. De esa forma podré seguir ascendiendo en la empresa. Además, me gustaría volver a estudiar pronto para ser asesor de salud o para personas con adicciones. Estaría bien tener un aspecto más profesional, sin todos estos tatuajes.

Tengo curiosidad por saber qué opinas ahora de los tatuajes. ¿Te enfadarías si tus hijos decidieran hacerse uno?

Es gracioso, pero aunque no me gusten en mí, sí me parecen chulos cuando se los hacen los demás. Obviamente, si quisieran hacérselos en la cara, les diría que se lo pensaran bien, que yo lo hice y fue un grave error. Pero no me importaría que se lo hicieran en cualquier otra parte, siempre y cuando estén seguros de que es lo que quieren.

