Has dicho que fue una época irrepetible para lo bueno y para lo malo, ¿qué fue lo bueno y qué fue lo malo?

Lo bueno es que cada sesión se trabajaba mucho y siempre estaba a tope. Abrías las puertas y la sala ya estaba llena. No había que currarse una fiesta especial con DJs internacionales, no hacía falta tanto. Esto era lo bueno, que el negocio funcionaba. Lo malo era más un tema personal, porque para disfrutar de eso te privas de otras muchas cosas. Desde los 16, yo siempre estaba en la discoteca. Esa infancia, esa pandilla del instituto, yo no la disfruté tanto. Ni escapadas, ni vacaciones… yo no tuve esa experiencia. No me arrepiento, porque me lo pasaba muy bien y me llenaba lo que hacía, pero sin duda he perdido una parte de mi juventud.